Глава Пскова принимает участие в VI Съезде Всероссийского совета местного самоуправления в Москве

15:52, 25 декабря 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский принимает участие в VI Съезде Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС), который проходит в Москве сегодня, 25 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Всего в Съезде участвуют около 500 делегатов и приглашенных со всей России. В делегацию Псковской области вошли руководители муниципалитетов региона - члены регионального отделения ВСМС.

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак зачитал приветствие от имени президента России Владимира Путина. В ходе Съезда участники избрали нового председателя Всероссийского совета местного самоуправления. Им стал председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Дмитрий Азаров, возглавлявший ВСМС до 2017 года, поблагодарил коллег за плодотворную работу.

Олег Владимирович Мельниченко родился 21 мая 1973 года. В 1997 году окончил Пензенский государственный педагогический институт им. В. Г. Белинского (учитель истории и социально-политических дисциплин), в 2009 году - Пензенский государственный университет (юрист). В Совете Федерации Федерального Собрания РФ является представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области.

Кроме того, в ходе работы Съезда планируется подведение итогов работы Совета за 2014-2017 годы и определение основных направлений деятельности ВСМС на современном этапе.