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Мусор из Пскова будут принимать печорский, палкинский и порховский полигоны

С 1 января, после того, как полигон твёрдых бытовых отходов Пскова будет закрыт, мусор из города будут принимать свалки в Печорском, Палкинском и Порховском районах. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов в ходе круглого стола по вопросам вывоза мусора 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, за январь должны быть проведены дообследования по 8 полигонам, чтобы определить их дебит. В итоге съема вывоза мусора изменится, отходы будут принимать все полигоны северной зоны. Это будет перераспределение потоков, пояснил он.

«Но все равно это вопрос времени, полигоны будут закрыты, так как почти все переполнены. У нас есть разбег 5-6 лет, за которые нужно найти и место, где будут складироваться отходы», - заключил вице-губернатор.

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