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Общество

Псковские общественники научат граждан эффективному обращению с отходами

В 2018 году общественный Совет при региональном комитете по делам строительства и ЖКХ будет реализовывать в Пскове проекты, призванные научить граждан эффективному обращению с бытовыми отходами. В частности, эта тема будет рассмотрена на заседаниях «Школы грамотных потребителей» и клубе актива многоквартирных домов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 25 декабря, на круглом столе по теме сбора и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) председатель общественного совета Алексей Кириллов.

Общественник добавил, что необходимо изучить позитивный опыт в этой сфере других регионов.

Он также уточнил, куда будут направлены средства, которые выплачивают предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.   

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов пояснил, что 5% собранных таким образом средств поступают в федеральный бюджет, 40% - в региональный, 55% - в муниципальные. «Это реальные деньги, которые позволят произвести ряд мероприятий в этой сфере», - добавил вице-губернатор Александр Кузнецов. 

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