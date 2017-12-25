На месте псковской свалки может появиться горнолыжный курорт

15:42, 25 декабря 2017, ПАИ

На месте псковского полигона для твердых бытовых отходов (ТБО), который закрывается с 1 января 2018 года, может появиться горнолыжный курорт. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявил директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов на круглом столе, посвященном вопросу обращения с твердыми бытовыми отходами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Он добавил, что окончательное решение о том, что будет на месте городского полигона, предстоит принять руководству Пскова. По закону, на площадке запрещено только жилищное строительство. «Любой другой объект имеет право быть. Более того, обогревать и освещать будущие помещения можно будет за счет собственных ресурсов, вырабатываемых при перегнивании отходов», — добавил Андрей Лукьянов.

Что касается самой свалки, то последний слой отходов перед закрытием будет засыпан метровым слоем грунта. Примерно через два года, по окончании стабилизации свалочного грунта, будет проведена рекультивация полигона.

Заместитель губернатора Александр Кузнецов добавил, что в настоящий момент заказана проектно-сметная документация. Финансирование рекультивации будет проведено за счет городского и областного бюджетов. Весь процесс займет порядка трех лет.

Добавим, что городская свалка существует в Пскове с 1947 года. Она расположена в границах населенного пункта и не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов. В течение 70 лет полигон принимал отходы города Пскова и Псковского района. Лимит свалки для дальнейшего размещения отходов исчерпан.