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В январе будут представлены инвестпроекты по сбору и утилизации мусора в Псковской области

В январе будут заслушаны итоговые предложения инвесторов, которые готовы заниматься сбором и утилизацией мусора в Псковской области. Об этом сообщил заместитель губернатора   области Александр Кузнецов в ходе круглого стола по вопросам вывоза мусора 25 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом замглавы региона отметил, что инвесторы, которые сейчас приходят в регион, требуют десятикратного увеличения размера оплаты за вывоз мусора. При этом он уверен, что перекладывать платеж на население нельзя.

«Проекты рассматривают, но если не получим под них федерального финансирования, то реализовать такой проект просто не реально», -  рассказал Александр Кузнецов и добавил, что будет обсуждаться долгосрочная политика их реализации.

«Инвесторов мы внимательно слушаем, но когда пытаемся проекты приблизить к реальности, он становится не реализуемым без финансовой поддержки федерального уровня и региональных инвестиций», - заключил вице-губернатор.

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