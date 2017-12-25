Россельхознадзор снимет ограничения на поставки чая из Шри-Ланки

17:50, 25 декабря 2017, ПАИ

С 30 декабря Россельхознадзор снимет запрет на поставки в Россию растительной продукции с Шри-Ланки, включая чай. Об этом сообщает interfax.ru.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что данное решение принято по итогам переговоров с делегацией Шри-Ланки, которые прошли в понедельник в Москве.

При этом он отметил, что Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки.

Напомним, что Россельхознадзор запретил ввоз продукции растениеводства со Шри-Ланки с 18 декабря в связи с тем, что при проверке более 18 тонн чая, поставленного из этой страны, в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект - капровый жук, который отсутствует на территории ЕАЭС.