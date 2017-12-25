Сертификат на посещение туристических маршрутов разыгрывает Полистовский заповедник

18:04, 25 декабря 2017, ПАИ

В преддверии Нового года Полистовский заповедник проводит в социальной сети «ВКонтакте» праздничную акцию - розыгрыш сертификата на посещение одного из туристических маршрутов заповедника для трех человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Для участия в розыгрыше нужно вступить в группу Полистовского заповедника «ВКонтакте», поделиться записью о розыгрыше на своей странице, добавив теги #полистовский и @polistovsky, а также указать, какую именно экскурсию хотелось бы посетить. Со списком природных экскурсий Полистовского заповедника можно ознакомиться здесь.

Результаты конкурса будут объявлены 31 декабря. Победитель будет определен генератором случайных чисел.