Схема движения автобуса по маршруту №112 изменится в Пскове

18:09, 25 декабря 2017, ПАИ

С 30 декабря в Пскове изменится схема движения автобуса по маршруту №112 «Родина – Кусва - Политехнический колледж». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Теперь при движении в Родину от остановки «улица Рокоссовского» автобус будет следовать через микрорайон Рижский с остановкой «Рижский проспект» («Лента»).

В обратном направлении автобус проследует по Рижскому проспекту с остановкой «Рижский проспект» (Лента), далее он будет поворачивать на улицу Рокоссовского с остановкой «Рижский микрорайон», «Рокоссовского», со всеми остановками по маршруту.

Из маршрута упраздняются остановки «Ледовый Дворец» и «улица Балтийская».