0
12:55
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
16:28
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
19:48
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
13:25
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
17:45
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
16:21
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
14:36
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Еще новости
Происшествия

Пьяный великолучанин угнал «Хёндай» у родственницы в Невеле

Ночью 24 декабря в Невеле от дома по улице Полевой была угнана автомашина «Хёндай». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление совершил 26-летний пьяный великолучанин, который без ведома своей родственницы взял ключи от ее машины и отправился кататься по ночному городу, но не справился с управлением и оказался в сугробе.

Экипаж ДПС ГИБДД обнаружил угнанную иномарку в кювете на одной из городских улиц. По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Затем они сообщили об этом происшествии владелице автомобиля, которая еще даже не знала о совершенном угоне. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
22 декабря 2017
Троих студентов из Пскова задержали в Великих Луках по подозрению в краже виски из двух магазинов
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове
21 декабря 2017
68 спецмашин задействованы в уборке снега в Пскове 4
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
19 декабря 2017
Псковичей призывают не выходить на «молодой лёд»
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках
19 декабря 2017
Мужчина похитил ноутбук у знакомого на вечеринке в Великих Луках 3
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
18 декабря 2017
70 ювелирных изделий изъяли приставы у великолучанина за долг в 6,5 млн рублей
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
18 декабря 2017
Три автомобиля столкнулись на перекрёстке Народной и Коммунальной в Пскове
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
18 декабря 2017
В 2017 году псковские таможенники задержали 2400 тонн «санкционных» товаров
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии
15 декабря 2017
Экс-министр экономического развития РФ приговорен к 8 годам колонии 2

Идет загрузка...