Пьяный великолучанин угнал «Хёндай» у родственницы в Невеле

17:29, 25 декабря 2017, ПАИ

Ночью 24 декабря в Невеле от дома по улице Полевой была угнана автомашина «Хёндай». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступление совершил 26-летний пьяный великолучанин, который без ведома своей родственницы взял ключи от ее машины и отправился кататься по ночному городу, но не справился с управлением и оказался в сугробе.

Экипаж ДПС ГИБДД обнаружил угнанную иномарку в кювете на одной из городских улиц. По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Затем они сообщили об этом происшествии владелице автомобиля, которая еще даже не знала о совершенном угоне. Возбуждено уголовное дело.