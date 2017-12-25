Более 200 тысяч рублей собрали на ярмарке для подопечных псковского Детского фонда

18:14, 25 декабря 2017, ПАИ

22 декабря в Пскове прошла традиционная благотворительная ярмарка Псковской инженерно-лингвистической гимназии, на которой удалось собрать 228 тыс. 269 рублей для подопечных Псковского областного отделения Российского детского фонда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе благотворительной организации.

В фонде отметили, что для большинства учеников недавно открывшейся школы благотворительная ярмарка – это мероприятие нового формата, поэтому была проведена масштабная подготовительная работа. В течение полутора месяцев в гимназии прошли 24 мастер-класса по изготовлению поделок для ярмарки - их проводили родители, учителя и выпускники. Чтобы вся школа могла узнать о ярмарке, ученики 9А класса создали видеоролик, который шел на экранах холлов гимназии. Также информацию о том, для кого пройдет сбор средств, разместили на плакатах и листовках.

«В рамках ярмарки работали торговые ряды с новогодними поделками и сладостями. Также на мероприятии можно было сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и узнать свою судьбу у Мага Гадалкина. Большой популярностью у ребят начальной школы пользовалась беспроигрышная лотерея. Все ребята посетили ярмарку, многие покупали. Но были просто те, кто пришел посмотреть, что же это такое. Надеемся, что им понравилась идея помощи больным детям, и в следующем году они будут активными изготовителями поделок и покупателями на благотворительной рождественской ярмарке. Результат ярмарки нас очень порадовал. Доброе дело накануне Рождества - это очень здорово!» – рассказала организатор мероприятия, преподаватель Псковской инженерно-лингвистической гимназии Мария Кузнецова.

Напомним, что с 2014 года средства от двух ежегодных благотворительных мероприятий гимназии (рождественской ярмарки и весеннего маркета) передаются детям-инвалидам, подопечным Детского фонда. Например, Никита Стекольников и Даниил Иванов смогли пройти реабилитацию благодаря ярмарке Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

«Детский фонд сердечно благодарит дружную команду учеников, преподавателей и родителей за помощь детям», - добавили в пресс-службе.