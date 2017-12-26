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Соцсфера

Определён график работы псковских поликлиник в новогодние праздники

В связи с новогодними праздниками изменится график работы Псковской городской поликлиники. В частности, выходными днями во всех трёх филиалах поликлиники станут 1, 3, 5 и 7 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в медучреждении, поликлиника №1 (улица Кузнецкая,19) и поликлиника №3 (улица Индустриальная, 8) будут работать следующим образом:

30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы. Прием с 08:00 до 14:00, вызовы.

31 декабря – дежурная служба. Прием с 08:00 до 13:00.

1 января – выходной день.

2 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 13:00, вызовы.

3 января – выходной день.

4 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 13:00.

5 января – выходной день.

6 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 13:00.

7 января – выходной день.

8 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 13:00.

9 января – рабочий день.

График работы поликлиники №2 (улица Коммунальная, 23):

30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы. Прием с 08:00 до 15:00, вызовы.

31 декабря – дежурная служба. Прием с 08:00 до 14:00).

1 января – выходной день.

2 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 14:00, вызовы.

3 января – выходной день.

4 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 14:00.

5 января – выходной день.

6 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 14:00.

7 января – выходной день.

8 января – дежурная служба. Прием с 08:00 до 14:00, вызовы.

9 января – рабочий день.

Прием хирурга: поликлиника №1 — 2 января с 08:00 до 13:00, поликлиника №2 — 6 января с 08:00 до 14:00, поликлиника №3 — 4 и 8 января с 08:00 до 13:00.

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