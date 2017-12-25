Музей в честь создателя водородной бомбы планируется открыть в Пскове

17:58, 25 декабря 2017, ПАИ

Открытие музея в честь известного псковича-физика, одного из создателей водородной бомбы Олега Лаврентьева планируется открыть в Пскове в доме №5 по Музейному переулку. Этот проект, подготовленный ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», обсуждался сегодня, 25 декабря, на заседании инвестиционной комиссии региона под председательством заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» представила два проекта - по созданию гостиничного комплекса по адресу: Музейный переулок, дом 3 и 5 и многофункционального туристского комплекса на улице Леона Поземского, дом 24. Генеральный директор компании Николай Загоруй рассказал, что реконструкция зданий по первому проекту завершится уже в следующем году и будет продолжением квартальной застройки гостиничного комплекса «Двор Подзноева». Памятники областного значения будут сохранены, а их помещения приспособлены под музей и две гостиницы, в которых будут созданы более 20 новых рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проект составляет порядка 120 млн рублей.

Второй инвестпроект — это приспособление памятника федерального значения — бывшей канатной фабрики имени Г. Ю. Мейера — под оздоровительно-гостиничный комплекс. Новый объект расположится на площади общим размером 8 тыс. квадратных метров, из них более 4 тыс. квадратных метров строений инвестор будет восстанавливать из руин. Сдача комплекса запланирована на 2020 год. Здесь будут созданы 80 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит более 250 млн. рублей.

По итогам обсуждения оба проекта «Северо-Западной инвестиционной компании» были признаны стратегическими — им будет оказана поддержка в форме сопровождения со стороны органов исполнительной власти региона.

Кроме того, участники заседания повторного рассмотрели заявку ООО «Псков-Альянс» по инвестиционному проекту «Зона общественного питания в торговом комплексе «Акваполис» и приняли решение предоставить инвестору господдержку в форме установления налоговых льгот.

Еще один проект — ООО «АПК» по строительству спортивно-оздоровительного комплекса и гостиницы на берегу Великой рядом с улицей Никольской — после обсуждения решением инвестиционной комиссии был отправлен на доработку.