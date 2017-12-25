Анатолий Бибаев: Дачники будут рады возобновлению программы развития садоводства

18:17, 25 декабря 2017, ПАИ

Поддержка садоводства станет отличным стимулом для развития садоводческих товариществ, заявил председатель правления «Ассоциации садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Дачники будут очень рады такой поддержке», - заявил он, комментируя решение областных властей возобновить финансирование подпрограммы «Развитие садоводства».

Средства планируется направить на ремонт дорог, вывоз мусора и обустройство пожарных водоемов в садоводческих товариществах.

Анатолий Бибаев также отметил, что подпрограмма не финансировалась с 2014 года, и за это время интерес жителей Псковской области к садоводству заметно спал. «Когда была поддержка, в садоводствах оживилась работа, владельцы брошенных участков стали к ним возвращаться, городские жители приходили и просили участки. Надеюсь и теперь обстановка улучшится», — сказал он.

Напомним, что решение о возобновлении финансирования подпрограммы «Развитие садоводства» было принято по итогам заседаний согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». С соответствующим предложением обратился председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области» Анатолий Бибаев. Всего по итогам работы согласительной комиссии областной бюджет взял на себя дополнительные расходы на сумму 21 млн рублей.