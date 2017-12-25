Генеральная уборка

20:21, 25 декабря 2017, ПАИ

С 1 января в Пскове наконец-то будет закрыт функционирующий с 1947 года полигон для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), или, в просторечии, городская свалка. О том, что будет с переполненной свалкой, куда повезут мусор из Пскова и Псковского района, и насколько увечится плата за данную услугу, узнала корреспондент Псковского агентства информации, побывав на тематическом круглом столе, который собрал руководителей профильных ведомств, городской администрации и представителей общественности.

Наконец-то свершилось

Открыл круглый стол заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он напомнил собравшимся, что, согласно федеральному закону, с 1 января 2018 года Псковская область, как и другие регионы РФ, переходит на новую схему обращения с ТБО. Каждый субъект выберет регионального оператора по обращению с ТБО, а весь мусор должен в обязательном порядке проходить сортировку. Псковскую область ждёт еще одно изменение: в областном центре закрывается городская свалка. Уже через 7 дней объект, который принимал мусор из Пскова и Псковского района в течение 70 лет, перестанет функционировать. Возникает логичный вопрос: а что дальше?

Александр Кузнецов сообщил, что администрация региона совместно с городскими властями вырабатывает план мероприятий на несколько лет вперёд: в конечном итоге они должны привести к рекультивации переполненной свалки. Отходы же областной столицы будут распределяться по полигонам севера области. Уже известны три площадки, которые примут мусор из Пскова: в Порховском, Палкинском и Печорском раойнах. Александр Кузнецов заверил, что на всех указанных полигонах проведены необходимые обследования, и они готовы к дополнительным объемам отходов. Исследуются на предмет заполненности ещё 8 площадок, которые впоследствии будут привлечены к приёму ТБО. Но все это временные меры, и рано или поздно все эти полигоны также будут закрыты по истечению срока эксплуатации.

В итоге в Псковской области должны остаться два межмуниципальных полигона, а срок закрытия существующих - лишь вопрос времени. Александр Кузнецов заверил, что тематика межмуниципального полигона северной зоны с повестки дня не снимается, специальная комиссия по-прежнему ищет подходящие места. Площадку для свалки планируется определить уже в 2018 году, а обустраивать её будут в последующие 5-6 лет, пока мусор смогут принимать старые полигоны.

Ну, а сегодня, по словам Александра Кузнецова, можно поздравить друг друга: наконец-то свершилось, свалка закрывается.

Вместо свалки - горнолыжный курорт

Естественно, многих псковичей, особенно жителей дальнего Завеличья, волнует вопрос, что станет с отслужившим свой срок полигоном, который уже давно виден с балконов некоторых домов. Последний слой отходов перед закрытием будет засыпан метровым слоем грунта. Примерно через два года, по окончании стабилизации свалочного грунта, будет проведена рекультивация полигона. Но холм-то никуда не денется. Поэтому, по мнению вице-губернатора, там можно построить горнолыжный курорт, а может, и газ получится добывать.

Директор занимающейся в Пскове сбором и утилизацией отходов компании «АСПО» Андрей Лукьянов согласился, что на месте городской свалки вполне можно сделать лыжную зону отдыха. К тому же, мусор можно использовать для выработки электроэнергии, что и позволит обустроить там подъёмники с освещением.

Александр Кузнецов подтвердил, что подобные практики есть. Окончательное решение о том, что будет на месте городского полигона, предстоит принять руководству Пскова. По закону, на площадке запрещено только жилищное строительство. А пока что необходимо обеспечить охрану объекта, чтобы исключить несанкционированный доступ отходов на полигон.

«Никому кроме нас наш мусор не нужен»

Также участники круглого стола узнали, что администрация Псковской области рассматривает несколько инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и готова поддержать те из них, которые не ударят по карману граждан.

Вице-губернатор сообщил, что рабочая группа уже познакомилась с десятком различных проектов по созданию на территории региона мусороперерабатывающих комплексов с современными полигонами ТБО. В январе будут заслушаны итоговые предложения инвесторов. Однако, по словам Александра Кузнецова, все поступившие инвестпроекты требуют, как минимум, десятикратного увеличения размера стоимости услуги по вывозу мусора для граждан.

А так как перекладывать платеж на население нельзя, реализовать такие проекты не реально без федерального финансирования в объеме 60-70% и региональных инвестиций. «Безусловно, мы будем прорабатывать различные варианты, обсуждать долгосрочную политику в сфере ТБО, искать инвесторов, готовых ждать окупаемости проекта в течение длительного времени», — добавил Александр Кузнецов.

В продолжение темы вице-губернатор вспомнил суждение о том, что ряд европейских стран, якобы, готовы закупать наш мусор. Однако, пояснил он, любая современная технология утилизации мусора — достаточно дорогостоящий процесс. Например, в Европе практикуется 5–6 различных технологий, работает около 300 экологически чистых заводов. Однако поставка 1 тонны мусора на эти предприятия стоит порядка 40 евро. К тому же, на таких мусоросжигающих заводах горит всё — даже кирпичи, что приводит к образованию отходов 1 класса опасности. И ищи потом, куда их складировать.

«Никому кроме нас наш мусор не нужен, мы можем фантазировать до бесконечности. Все технологии затратны, никто нас с нашим мусором нигде не ждет», - уверен Александр Кузнецов.

Москва ничего не отберёт

Поэтому псковичам придётся самим решать «мусорный вопрос». Александр Кузнецов напомнил, что с 1 января ни одно ведро мусора не может доставляться на полигон, пока не будет отсортировано. В связи с этим изменится тариф на вывоз твердых бытовых отходов для населения, помимо обязательной сортировки он будет включать сбор за негативное воздействие на окружающую среду и транспортировку ТБО.

При этом, по мнению вице-губернатора, управляющие компании могут способствовать снижению стоимости услуг для потребителей, установив дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора. «Если во дворах будут стоять контейнеры для раздельного сбора мусора, то бак для несортированного мусора будет заполняться медленнее. Соответственно, и за вывоз мусора люди будут платить меньше», — отметил вице-губернатор. Для этого собственникам нужно всего лишь обратиться в управляющую компанию.

Это предложение поддержал Андрей Лукьянов. Он заверил, что «АСПО» готово обеспечить всех желающих контейнерами и сетками, а мощностей существующего в деревне Котово мусороперерабатывающего завода вполне хватит на весь объем отходов. К тому же, у руководителей компании уже есть планы по расширению бизнеса.

Председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кириллов поинтересовался, за чей счет происходит установка сеток для раздельного сбора мусора. Оказалось, что это финансирует само предприятие. Алексей Кириллов также заметил, что собственникам следует обратить внимание на контейнерные площадки с целью включения их в программу «Формирование комфортной городской среды».

Волнует общественника и то, куда в итоге пойдут деньги, взимаемые с предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Ответ он получил от председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова. Он рассказал, что 5% сборов будут направлены в федеральный бюджет, 40% - в региональный, а 55% - в муниципальные.

Александр Кузнецов подчеркнул, что это реальные деньги, которые позволят региону произвести ряд мероприятий в сфере обращения с ТБО. К примеру, часть средств будет уходить на ликвидацию несанкционированных свалок и рекультивацию полигонов.

«То есть, Москва не отберет», - констатировал Алексей Кириллов.

«Наш мусор, и мы сами должны с ним разбираться»

Затем к разговору подключился заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов. Он сообщил, что сейчас работа властей заключается в корректном уведомлении собственников о том, что, возможно, изменится оплата за техническое обслуживание, куда входит и плата за вывоз мусора. Он согласился с предыдущими спикерами, что размер платы для тех, кто сортирует мусор, действительно будет отличаться от суммы в квитанциях для тех, кто этого не делает.

Он также призвал помнить о том, что на сегодняшний день тариф формируется по нормативу, исходя из площади помещений, но с приходом в следующем году регионального оператора всё будет зависеть от количества проживающих в квартире человек.

«Мы все вместе должны другу другу и каждый себе разъяснить, что такое мусор и сколько он стоит», - продолжил тему Александр Кузнецов. Он считает, что управляющие компании обязаны разъяснять гражданам изменения в законодательстве, а также стимулировать жильцов к сортировке отходов. В связи с этим он поручил городской администрации провести работу с управляющими компаниями, «чтобы они нормально, адекватно занимались своей деятельностью», а не просто клеили объявления на подъездах. А собственникам, если что-то становится не понятно, в первую очередь нужно идти в УК, добавил вице-губернатор. «Наш мусор - это наш мусор, и мы сами должны с ним разбираться», - заключил он.

Естественно, при получении новых квитанций возникнет много вопросов, и чтобы получить на них ответы, псковичи могут присоединиться к ряду проектов Общественного совета при комитете по ЖКХ. Алексей Кириллов рассказал, что в следующем году общественники будут проводить просветительские мероприятия в школах, продолжит работу «Школа грамотного потребителя», а клуб председателей советов многоквартирных домов проведёт заседание по теме вывоза мусора почти сразу после праздников.

Алексей Кириллов пояснил, что главная задача сейчас — нивелировать негативный момент - повышение платы. В связи с этим он предложил участникам круглого стола изучить опыт соседних регионов и посмотреть, как они избегают резкого увеличения платы. Завершая свою речь, он добавил, что сейчас сильно могут пострадать дома, которые находятся на границах муниципальных образований, куда свозится мусор частного сектора.