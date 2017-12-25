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Общество

Новогодний праздник для воспитанников клуба «Юный спасатель» прошёл в Промежицах

В Пскове на территории войсковой части в Промежицах прошёл новогодний праздник для 84 обучающихся и юнармейцев военно-патриотического клуба «Юный спасатель» центра «Патриот». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для ребят была организована интерактивная программа с участие Деда Мороза и Снегурочки, с загадками, шарадами и игрой по станциям.

В завершение праздника прошло награждение и вручение подарков, затем все направились к костру, где их ждал горячий чай и сладкое угощенье.

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