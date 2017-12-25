Новогодний праздник для воспитанников клуба «Юный спасатель» прошёл в Промежицах

18:18, 25 декабря 2017, ПАИ

В Пскове на территории войсковой части в Промежицах прошёл новогодний праздник для 84 обучающихся и юнармейцев военно-патриотического клуба «Юный спасатель» центра «Патриот». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для ребят была организована интерактивная программа с участие Деда Мороза и Снегурочки, с загадками, шарадами и игрой по станциям.

В завершение праздника прошло награждение и вручение подарков, затем все направились к костру, где их ждал горячий чай и сладкое угощенье.