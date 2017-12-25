ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты России

19:30, 25 декабря 2017, ПАИ

Центризбирком на сегодняшнем заседании отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидатом в президенты политика Алексея Навального, пишет Коммерсант. За отказ в регистрации проголосовали 12 членов ЦИКа, один воздержался.

Ранее в ЦИКе неоднократно говорили о невозможности участия господина Навального в выборах, так как у политика есть непогашенная судимость.

Алексей Навальный после решения ЦИКа заявил, что будет обжаловать решение комиссии. «И в Конституционном суде, и везде, где только можно на свете»,— сказал политик.

Ранее сегодня ЦИК отказал в регистрации предпринимателю Сергею Полонскому — его инициативная группа насчитывала менее 500 человек — и журналисту Олегу Лурье — у него не погашена судимость. Выдвижение кандидата от партии «Женский диалог» Елены Семериковой комиссия признала неправомочным.

Выборы должны состояться 18 марта 2018 года.