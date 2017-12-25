Экологическая акция «Сохраним зеленую ель» прошла в Бежаницкой школе

19:45, 25 декабря 2017, ПАИ

Ежегодно в конце декабря Полистовский заповедник проводит экологическую акцию «Сохраним зеленую ель!», призывающая относиться к хвойным деревьям бережно, особенно в тяжелый для них период новогодних праздников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, 24 декабря к акции «Сохраним зеленую ель!» присоединились ученики Бежаницкой школы. На занятии Полистовского заповедника они поразмышляли о том, чем ценен лес, и высказали свои предложения по сохранению хвойных деревьев в Новый год.

Ребята сошлись во мнении, что леса ценны как источник кислорода, дом для зверей и птиц и место для общения с природой. А вместо рубки ёлок на новый год они предложили устанавливать искусственные деревья или посадить живое дерево на улице и наряжать его в новогодние праздники.

Занятие завершилось мастер-классом Полистовского заповедника по изготовлению игрушечных ёлочек из шишек и созданию оригинальной закладки в виде ели.

Полистовский заповедник приглашает узнать о ёлках чуть больше, и в этом году отказаться от установки дома живого дерева.

1. Традиция устанавливать новогоднюю ёлку появилась в России благодаря Петру I, позаимствовавшему эту традицию в Европе. Как, кстати, и дату наступления нового года – 1 января. В допетровские времена Новый год в России отмечался 1 сентября.

2. Еловые леса очень важны для множества живых организмов. В летнее время в еловом лесу всегда прохладно, и здесь животные могут укрыться от жары. Под кронами елей сохраняется высокая влажность, необходимая многим растениям и грибам. Семена ели служат пищей для птиц и белок.

3. Хвойные деревья, в отличие от лиственных, продолжают фотосинтезировать зимой, а значит, являются важнейшим источником кислорода в зимнее время.

4. Скорость роста ели составляет в среднем 1 метр за 6-7 лет. Срубленное дерево при благоприятных условиях заменится новым примерно за 7,5 лет, а для того чтобы вырастить хвойный лес, понадобится 100-120 лет.

5. Самая старая ель в мире «Старый Тикко» растет на горе Фулуфьяллет в Швеции. Возраст дерева составляет около 9550 лет. Старый Тикко – дерево-клон, современный ствол относительно молод, но он является частью старой корневой системы, которая насчитывает тысячи лет.