Александр Козловский: Мы должны обеспечить и защиту животных, и защиту граждан

19:53, 25 декабря 2017, ПАИ

Депутат Государственной думы Александр Козловский в рамках региональной недели провел рабочую встречу с представителями общественных зоозащитных организаций и Союза экологов Псковской области. Участие в ней приняли Татьяна Тимофеева, руководитель великолукского приюта для бездомных животных «Милый», Елена Егорова, руководитель приюта «Веретье», Марина Андреева, начальник клуба собаководства, начальник кинологического центра «Великие Луки», Алексей Иванов, председатель Союза экологов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации парламентария.

Главной темой для обсуждения стал законопроект об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Открывая встречу, Александр Козловский отметил, что в последнее время в нашей стране происходит много резонансных происшествий, связанных с жестоким обращением с животным. «К сожалению, такие случаи есть и в нашем регионе», - сказал депутат. Так, в Великих Луках была выкинута с балкона такса по кличке Рик, завязанная в мусорный пакет. Неравнодушные свидетели трагедии отвезли искалеченную собаку в приют для бездомных животных «Милый», где ветеринары и волонтеры начали борьбу за ее жизнь. К сожалению, спасти собаку не удалось, через месяц невинная жертва человеческой жестокости скончалась. Смерть Рика вызвала в сети бурю негодования - великолучане требуют суда над бывшим хозяином собаки по статье УК РФ «Жестокое обращение с животными».

«Мы в своей практике неоднократно сталкивались с такими случаями, - рассказала Татьяна Тимофеева, руководитель приюта для бездомных животных «Милый». – Обращались в полицию, но уголовное дело не открывали из-за отсутствия состава преступления, и люди оставались безнаказанными». Как пожаловалась Татьяна Тимофеева, статья 245 УК РФ, предусматривающая ответственность за жестокое обращение с животными, на практике не работает. Поэтому руководитель приюта поблагодарила депутата, который поддержал законопроект, связанный с поправками в Уголовный кодекс. В частности, если раньше за жестокое обращение с животными из-за хулиганских побуждений, повлекшее их гибель или увечье, максимально строгим видом наказания был арест на срок до полугода, то теперь за это можно получить реальный срок до 3 лет.

Со своей стороны, Александр Козловский заметил, что нужно навести порядок в этой сфере. «Нужно обязать владельцев животных ответственно относиться к своим питомцам, - подчеркнул он. – Недопустима ситуация, когда люди берут щенков, поиграют с ними несколько месяцев и выкидывают на улицу. Взрослые бездомные собаки могут сбиваться в стаи и представлять реальную угрозу для детей и взрослых. Поэтому нужно обязательное чипирование животных и паспорт на каждого питомца».

Татьяна Тимофеева поддержала депутата, ведь чипирование позволяет определить владельца найденной на улице и доставленной в приют «потеряшки». Правда, заметила руководитель приюта, сейчас чипируют животных как раз ответственные владельцы, которые боятся потерять своего любимца по какой-то случайности, а те, кто берет животных ради забавы, этим не занимаются. «Восемьдесят пять процентов найденных на улице и доставленных к нам в приют собак – это животные, которые имеют хозяина и находятся на свободном выгуле», - отметила Татьяна. Поэтому чипирование должно быть обязательным для всех, а не только для сознательных владельцев.

Елена Егорова, руководитель приюта «Веретье», отметила, что особенно остро вопрос чипирования стоит для собак охотничьих и бойцовских пород, которые, оказываясь на бесконтрольном выгуле или будучи брошенными хозяевами, представляют реальную опасность. «Давайте вводить за такое бесхозяйственное отношение к животным серьезную ответственность, - предложила Елена. – Вот заплатит такой человек один раз штраф тысяч в пятьдесят, в следующий раз уже подумает, прежде чем выбрасывать на улицу алабая. Или, если нет денег, пускай отрабатывают на исправительных работах, в больницах моют туалеты, в приютах помогают убирать!»

Алексей Иванов, председатель Союза экологов Псковской области, отметил, что проблема не в отсутствии законодательства, а в отсутствии должного контроля за его исполнением. Его поддержала и Татьяна Тимофеева. «Даже когда мы находим хозяина брошенного животного, нам не к кому обратиться, чтобы его наказали», - сказала она.

Кроме того, зоозащитники уверены: разведение животных должно лицензироваться и строго контролироваться. Иначе бездомные собаки и кошки будут появляться на улицах снова и снова, а на рынках и по объявлениям в газетах животных по-прежнему будут раздавать бесконтрольно. И за этим нужен контроль на уровне государства. Возможно, считают общественники, нужно объединить имеющиеся кинологические организации в одну структуру, которая возьмет на себя такие функции.

Алексей Иванов поднял еще один важный аспект этой проблемы. «Следующий год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом волонтеров и добровольцев, - заявил он. – Почему бы не предусмотреть сотрудничество с образовательными учреждениями, чтобы школьники и студенты приходили в приют, помогали там и на деле учились ответственности за братьев наших меньших? Наверное, когда дети увидят брошенных котят, собак, поухаживают за ними, они поймут, что животное – это не игрушка. Точно так же можно организовать приход волонтеров в школу, которые проведут факультатив, расскажут о своем непростом деле. Ответственное отношение к животным – это во многом вопрос просвещения».

«Когда человек заводит домашнее животное, он должен понимать, что о питомце нужно заботиться, - подвел итог дискуссии Александр Козловский. ­– Должен существовать определенный комплекс правил, который граждане должны соблюдать. И тогда, постепенно, через воспитание ответственности, через обязательное чипирование и лицензирование заводчиков мы придем к тому, что бездомных животных у нас практически не будет».

В завершение депутат предложил всем экспертам подготовить перечень мер, которые необходимы на законодательном уровне. «Наша задача – защитить животных от издевательств и жизни на улице, и защитить граждан от опасности столкнуться со стаей бездомных агрессивных животных», - подчеркнул Александр Козловский.