Новогодние каникулы продлятся 10 дней, напоминает госинспекция труда в Псковской области

20:00, 25 декабря 2017, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: новогодние каникулы продлятся 10 дней. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, начавшаяся предпраздничная рабочая неделя завершится 10-дневными выходными - начиная с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно.

Первый выходной будет 30 декабря (суббота), а последний - 8 января (понедельник).

После праздников выходим на работу во вторник 9 января 2018 года. Первая рабочая неделя в 2018 году будет четырехдневной.

Последний рабочий день уходящего года, пятница 29 декабря, пройдет в обычном режиме - без сокращения на 1 час, поскольку это обычный рабочий день перед выходными, он не является предпраздничным.