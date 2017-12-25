0
21:17
Псковские приставы побывали на празднике в «Детской деревне — SOS Псков»
18:17
Анатолий Бибаев: Дачники будут рады возобновлению программы развития садоводства
17:58
Музей в честь создателя водородной бомбы планируется открыть в Пскове
16:07
Сбор средств на лечение бездомных животных объявляет ПАИ в рамках акции «Дай на лапу!»
16:05
Не «жуткая» история
15:21
Александр Кузнецов: Никакого подорожания утилизации мусора в три раза не будет
14:36
Ярмарка «АРТ-ель» прошла в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Новогодние каникулы продлятся 10 дней, напоминает госинспекция труда в Псковской области

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает: новогодние каникулы продлятся 10 дней. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном ведомстве, начавшаяся предпраздничная рабочая неделя завершится 10-дневными выходными - начиная с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно.

Первый выходной будет 30 декабря (суббота), а последний - 8 января (понедельник).

После праздников выходим на работу во вторник 9 января 2018 года. Первая рабочая неделя в 2018 году будет четырехдневной.

Последний рабочий день уходящего года, пятница 29 декабря, пройдет в обычном режиме - без сокращения на 1 час, поскольку это обычный рабочий день перед выходными, он не является предпраздничным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские приставы побывали на празднике в «Детской деревне — SOS Псков»
25 декабря 2017
Псковские приставы побывали на празднике в «Детской деревне — SOS Псков»
Анатолий Бибаев: Дачники будут рады возобновлению программы развития садоводства
25 декабря 2017
Анатолий Бибаев: Дачники будут рады возобновлению программы развития садоводства
Музей в честь создателя водородной бомбы планируется открыть в Пскове
25 декабря 2017
Музей в честь создателя водородной бомбы планируется открыть в Пскове
Сбор средств на лечение бездомных животных объявляет ПАИ в рамках акции «Дай на лапу!»
25 декабря 2017
Сбор средств на лечение бездомных животных объявляет ПАИ в рамках акции «Дай на лапу!»
Не «жуткая» история
25 декабря 2017
Не «жуткая» история 1
Александр Кузнецов: Никакого подорожания утилизации мусора в три раза не будет
25 декабря 2017
Александр Кузнецов: Никакого подорожания утилизации мусора в три раза не будет 1
Ярмарка «АРТ-ель» прошла в Пскове (ВИДЕО)
25 декабря 2017
Ярмарка «АРТ-ель» прошла в Пскове (ВИДЕО)
Активнее готовиться к празднованию дня воссоединения Крыма и России призвал Николай Цветков
25 декабря 2017
Активнее готовиться к празднованию дня воссоединения Крыма и России призвал Николай Цветков 3

Идет загрузка...