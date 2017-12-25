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Мутко оставил РФС

Вице-премьер Виталий Мутко на время оставит должность президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС на шесть месяцев. Исполняющим обязанности президента на этот срок стал генеральный директор организации Александр Алаев.

В декабре сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за скандала с махинациями с допинг-пробами. Вынося этот вердикт, МОК также пожизненно отстранил Мутко от всех мероприятий под эгидой организации. В комитете заявили, что чиновник, будучи министром спорта, отвечал за провалы в борьбе с допингом и поэтому должен нести ответственность.

Мутко был избран президентом РФС в сентябре 2015 года сроком на один год, а затем переизбран в 2016 году на четыре года. Алаев с 2013 года занимает пост генерального директора РФС.

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