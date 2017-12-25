ГИБДД напоминает псковским велосипедистам о необходимости соблюдения всех требований Правил дорожного движения

20:12, 25 декабря 2017, ПАИ

В зимний период всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными при передвижении по дорогам и улицам. Несмотря на то, что за окном зима, на улицах города по-прежнему можно встретить велосипедистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Необходимо помнить, что велосипед – это транспортное средство, а велосипедист – водитель этого транспортного средства. А значит, он является равноправным участником дорожного движения, который обязан знать и соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации, сигналов светофора и дорожных знаков, а также выполнять соответствующие распоряжения регулировщиков.

В настоящее время на дорогах можно увидеть велосипедистов, движущихся по проезжей части. Пренебрегая требованиями Правил дорожного движения, велосипедисты едут по проезжей части дороги с нарушениями. Нередко они переезжают по нерегулируемым пешеходным переходам на большой скорости вместо того, чтобы остановиться, спешиться и перейти дорогу, не создавая аварийных ситуаций.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдении правил безопасного управления при движении на велосипеде. Зимняя дорога предъявляет повышенные требования к владельцам транспортных средств. И поэтому в гололедицу и при неблагоприятных метеоусловиях лучше отказаться от поездок на велосипеде.