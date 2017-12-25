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Общество

В Пскове общественники и стражи порядка провели мероприятия в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

По инициативе Общественного совета при УМВЛ России по городу Пскову и совета ветеранов в преддверии новогодних праздников на благотворительной основе для детей бывшего сотрудника псковского уголовного розыска, инвалида военной травмы Валерия Горобцова было организовано катание на коньках в Ледовом дворце. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дети получили большой заряд положительных эмоций и на льду смогли по-настоящему ощутить приближение любимого всеми зимнего праздника. Также им приготовили сладкий подарок.

Сотрудники ПДН отдела полиции №2 совместно с представителями патрульно-постовой службы и членами Общественного совета при УМВД России по городу Пскову организовали также для учеников пятого класса средней общеобразовательной школы №2 необычную экскурсию. Ребята посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области. Гости побывали в спальных комнатах, спортзале, столовой, классе для занятий.

Старший воспитатель ЦВСНП подполковник полиции Николай Иванов рассказал школьникам о распорядке дня, правилах поведения подростков, содержащихся в Центре, ответил на вопросы пятиклассников, а также пожелал им успешной учебы, законопослушного поведения и поздравил с наступающим Новым годом.

 

 

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