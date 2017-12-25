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Общество

Минфин подготовил законопроект о регулировании криптовалют

Министерство финансов России подготовило законопроект, регулирующий криптовалюты. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». «С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, это не должны быть простые граждане, которые видят, что тот же самый биткойн в последнее время слишком быстро рос, и есть сразу желание заработать на быстро растущем курсе биткойна»,— заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, законопроект будет определять порядок выпуска, налогообложения, покупки и обращения криптовалют.

Ранее в Госдуме решили, как можно прописать статус криптовалют в законе — их предлагают считать «иным имуществом». В законопроекте, который вскоре будет внесен в Госдуму, еще не прописаны правила налогообложения криптовалют и майнинга, который может рассматриваться как предпринимательская деятельность. Зато в документе есть определение ICO — первичное публичное размещение токенов приравняют к краудфандингу. Презентация законопроекта должна состояться 28 декабря.

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