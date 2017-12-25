В Франции запустили эксперимент по выплате базового дохода

20:44, 25 декабря 2017, ПАИ

Во Франции начался эксперимент по выплате безусловного базового дохода. Эксперимент проводит неправительственная ассоциация, которая путем жеребьевки выбрала из почти 80 тысяч претендентов трех счастливчиков, которые будут в течение года безвозмездно получать 1000 евро в месяц.

Как пишет газета Libération, ввести безусловный базовый доход требовал кандидат в президенты Бенуа Амон, которого поддержали социалисты и зеленые. Идея состоит в том, что каждый гражданин страны, независимо от доходов, должен ежемесячно получать сумму, которая позволит ему выжить.

Отмечается, что во Франции число работающих людей, живущих за чертой бедности, то есть, зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило 1 миллион человек, а общее число бедных достигло 8,9 миллионов.

Инициативу по проведению первого во Франции эксперимента по выплате базового дохода проявил Жюльен Байу, представитель партии Европа-Экология-Зеленые, депутат регионального совета Иль-де-Франс. Он создал некоммерческую организацию «Мой базовый доход», которая в ноябре объявила о начале сбора средств для проведения эксперимента, а 6 декабря провела жеребьевку и выбрала трех первых его участников — из 78629 желающих, записавшихся на ассоциации. Эти трое будут в течение года, с января 2018-го, получать по 1000 евро в месяц.

Участвовать в эксперименте будут 53-летняя продавщица и плотник-кровельщик, который из-за проблем со здоровьем оказался на бирже труда и получает пособие по безработице в 545 евро. Первая намерена откладывать получаемые деньги, а плотник хочет использовать деньги для того, чтобы выйти из «ловушки бедности». По его словам, сначала он купит хороший костюм, чтобы лучше выглядеть на собеседованиях.