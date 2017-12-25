Псковские приставы побывали на празднике в «Детской деревне — SOS Псков»

21:17, 25 декабря 2017, ПАИ

Псковские приставы приняли участие в собрании Координационного совета «Детской деревни — SOS Псков», которое состоялось 22 декабря и было приурочено к празднованию 7-летия Детской деревни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Программа праздника началась с рабочего совещания Координационного совета Детской деревни. Директор Детской деревни — SOS Псков Игорь Соловьев рассказал о проведённой работе в 2017 году и планах на 2018 год, а также о том, каких достижений добились подопечные. С приветствием выступил исполнительный директор РК «Детские деревни — SOS» Николай Слабжанин. Он выразил благодарность псковским коллегам и вручил им специальные памятные значки.

Совещание координационного совета деревни продолжилось обсуждением программ-грантов «Детской деревней - SOS Псков» на 2018 год - это Президентский грант «Живём дома» и грант администрации Псковской области «SОSЕДИ».

После совещания Координационного совета Детской деревни прозвучали поздравления от присутствующих.

От Управления ФССП России по Псковской области с приветственным адресом выступила заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк. «Уже 7 лет «Детская деревня – SOS Псков» показывает, как отстаивать права детей, подростков и молодежи, как укреплять у воспитанников веру в добро и справедливость. Благодаря вам многие дети Псковщины, оставшиеся без попечения родителей, смогли обрести кров над головой и защиту любящих сердец», - отметила Микитяк.

Творческий комплимент был и от детей «Детской деревней - SOS Псков» - они пели и играли на музыкальных инструментах.

В завершении праздника заместитель главного судебного пристава Псковской области Оксана Микитяк совместно с помощником руководителя УФССП России по Псковской области Екатериной Шишовой посетили семейные дома и поучаствовали в мастер-классах по росписи пряников и по изготовлению новогодних сувениров.

Следует отметить, что псковские приставы уже несколько лет активно взаимодействуют с Детской деревней, в том числе, проводят совещания и круглые столы по вопросам защиты прав детей и алиментным взысканиям.