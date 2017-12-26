0
17:31
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
16:58
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
16:47
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
16:34
Скончался Владимир Шаинский
16:22
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
14:49
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
14:12
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Еще новости
Общество

Сегодня нельзя сквернословить и оставлять на крыльце веник, напоминает народный календарь

26 декабря отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии, пишет сalend.ru. Первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий, которого язычники заключили в темницу. Видя его стойкость, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его подвергли пыткам. Обоих мучеников казнили. После этого о своей вере в Христа заявили также простолюдин Мардарий и молодой воин Орест. Их также приговорили к смерти.

«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили наши предки, подмечая, что день стал немного длиннее. На Руси с Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
26 декабря 2017
Алексей Севастьянов: Решение Мутко уйти с поста президента РФС - верное и своевременное
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
26 декабря 2017
Перинатальный центр в Пскове будет сдан до конца февраля
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
26 декабря 2017
О необходимости взаимодействия псковских властей и зоозащитников заявил депутат Госдумы
Скончался Владимир Шаинский
26 декабря 2017
Скончался Владимир Шаинский
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
26 декабря 2017
С 26 декабря выход населения и выезд автотранспорта на лед псковских озер запрещен
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
26 декабря 2017
МЧС напоминает псковичам о запретах применения пиротехнической продукции
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
26 декабря 2017
Совет Федерации одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом
26 декабря 2017
Михаил Ведерников поручил усилить профилактическую работу в борьбе с молодежным экстремизмом 6

Идет загрузка...