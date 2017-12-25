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Экономика

Nissan отзывает в России почти 128 тысяч автомобилей

ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» согласовало с Росстандартом добровольный отзыв 127 тыс. 738 транспортных средств марки Nissan Note и Tiida, пишет Росбалт.

«Отзыву подлежат автомобили, произведенные с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Росстандарте, причиной отзыва автомобилей является «возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя». «Исследования (японской) компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 года по 2014 год. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора», — указали в ведомстве.

В рамках отзывной кампании на транспортных средствах «будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя».

Как ранее заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, проведение отзывных кампаний является нормальной практикой в мире. «Это свидетельствует об ответственности автопроизводителя, его заинтересованности в сохранении долгосрочных отношений со своими клиентами», — подчеркнул глава Минпромторга.

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