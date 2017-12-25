Соглашения о сотрудничестве для подготовки к выборам подписала Общественная палата Псковской области

21:47, 25 декабря 2017, ПАИ

Соглашения о взаимном сотрудничестве подписали сегодня, 25 декабря, Общественная палата Псковской области, региональное отделение Ассоциации юристов России и областной Центр правового просвещения и медиации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре медиации.

«Мы не делали секрета из подготовки этих документов,- рассказал руководитель Центра медиации Семен Никонов.- Даже старались привлечь дополнительный интерес у общественности, выслушать пожелания. Можно сказать, первое чтение наших соглашений прошло 22 декабря - на пятом областном форуме НКО. Многих интересуют выборы президента страны, а наши документы как раз призваны помочь желающим принять участие в этой кампании, проявить себя в различных ролях. Напомню, что недавно президент разрешил участие федеральной и региональных общественных палат формировать отряды наблюдателей на выборах и референдумах».

В рамках соглашения предусмотрено обучение перед выборами наблюдателей, проведение анализа правоприменительной практики избирательного законодательства и законодательства о референдумах, выработка согласованных подходов по вопросам его совершенствования, развитие правовой культуры.

О настрое оперативно включиться в работу говорили секретарь Общественной палаты Валерий Павлов и председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов Валентина Николаева.

«Общественный контроль включает в себя широкий круг вопросов,- поясняет Семен Никонов.- Их старается аккумулировать, держать руку на пульсе общественных настроений и доносить до органов власти общественная Палата. Мы очень надеемся на новый импульс сотрудничества с нашими партнерами. Можно отметить, например, опыт нашего совместного участия в реализации ряда проектов с региональным отделением Ассоциации юристов России. Продолжит свою работу общественная горячая линия связи с избирателями. Ее телефон у нас работает уже с 2011 года».