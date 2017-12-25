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Соцсфера

Совет федерации хочет ограничить право органов опеки забирать детей из семей

Совет федерации планирует внести в 2018 году в Семейный кодекс поправки, ограничивающие возможности органов опеки по изъятию детей из семей. «Мы работаем над подготовкой таких изменений. Надеемся, что удастся принять закон в следующем году»,— сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По словам Матвиенко, изымать детей из семей необходимо только тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью ребенка. «У органов опеки не должно быть карающих функций. А у нас работают так: сначала заберем, а потом разберемся»,— приводит ее слова «РИА Новости».

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