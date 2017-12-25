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Спорт

Названы все соперники сборной России по футболу перед ЧМ-2018

Соперниками сборной России по футболу в первой половине 2018 года станут сборные Бразилии, Франции, Австрии и Турции. Даты первых трех матчей уже известны, дата матча против сборной Турции будет определена позднее, пишет Росбалт со ссылкой на РФС.

Матчи против сборной Бразилии и Франции состоятся в марте. 23 марта россияне примут в «Лужниках» бразильцев, а четыре дня спустя проведут матч против Франции на «Зенит Арене».

Матч против сборной Австрии будет единственным, который россияне проведут в гостях. 30 мая в рамках австрийского сбора команда Станислава Черчесова сыграет против местной сборной.

Матч Россия — Турция должен стать первым на реконструированном стадионе «Динамо». Однако, если стадион еще не будет достроен, матч пройдет на другой арене. Мутко сообщил, что согласие турецкой сборной на этот матч уже получено, однако дата пока не определена.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Свой первый матч на турнире команда проведет 14 июня.

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