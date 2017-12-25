Путин высказался за продление амнистии капитала

22:44, 25 декабря 2017, ПАИ

Российский лидер Владимир Путин выступил в пользу продления срока амнистии капитала, пишет Росбалт.

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — сказал он на встрече с парламентариями.

Также глава государства предложил освободить от подоходного налога предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в Россию.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. Это правило позволяло российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это декларант освобождался от уголовной или административной ответственности и от уплаты налогов за прошлые периоды.