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Общество

Путин высказался за продление амнистии капитала

Российский лидер Владимир Путин выступил в пользу продления срока амнистии капитала, пишет Росбалт.

«Первое — продлить срок амнистии капитала, имея в виду те внешние ограничения, которые не становятся меньше, а наоборот, судя по всему, имеют тенденцию к наращиванию», — сказал он на встрече с парламентариями.

Также глава государства предложил освободить от подоходного налога предпринимателей, которые переводят бизнес из-за рубежа в Россию.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года. Это правило позволяло российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это декларант освобождался от уголовной или административной ответственности и от уплаты налогов за прошлые периоды.

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