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Экономика

Минфин спрогнозировал рекордно низкую инфляцию по итогам года — 2,5%

Инфляция в России в 2017 году составит до 2,5%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». «В этом году мы видим снижение инфляции, в этом году будет 2,5-2,6%. Это исторический минимум»,— сказал он. По его словам, по плану в будущем году инфляция ожидается на уровне 4%.

Министр также напомнил, что Минфин России оценивает дефицит федерального бюджета в 2017 г. на уровне 1,8-2% ВВП.

Напомним, ЦБ пересмотрел параметры экономического прогноза на 2018–2020 годы в сторону улучшения. Аналитики Банка России прогнозировали рост ВВП в 2018 году на уровне до 2% (ранее 1–1,5%).

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