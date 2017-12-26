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Общество

Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе

17 студентов музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в новогоднем флешмобе, который состоялся в гипермаркете «Империал» 23 декабря. Как рассказала Псковскому агентству информации преподаватель колледжа Ирина Галковская, флешмоб прошёл в рамках благотворительной «Лотереи Добра», результатом которой стал сбор средств на курс реабилитации, страдающей ДЦП Дарины Репиной. Как сообщили инициаторы акции, средства уже переданы маме девочки.

В организации акции также приняли участие Псковское региональное сообщество «Поколение», Псковский городской молодежный Центр и общественная организация многодетных семей «Дети - наше будущее», фотографы Иван Чулков и Анастасия Смолькина, а так же студия Ирины Большаковой.

Выступление колледжа искусств с песней «Jingle Bells» стало новогодним сюрпризом для псковичей. Его видеозапись можно будет увидеть в интернете в ближайшие дни. 

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