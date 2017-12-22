3 человека получили тяжелые травмы в ДТП в Островском районе

09:11, 26 декабря 2017, ПАИ

26 декабря в 14:11 на 17 км дороги Остров – Вышгородок - граница с Латвией Hyundai занесло на высокой скорости на закруглении дороги, в результате чего машина врезалась в ограждение моста через реку Галинка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 39-летний водитель доставлен в реанимацию Островской ЦРБ, 37-летний и 29-летний пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии.

В 9:00 на 189-м километре шоссе Санкт-Петербург - Невель столкнулись две фуры: Mercedes-Benz Actros, ехавший со стороны Пскова в Петербург, врезался в ехавший впереди большегруз той же марки. Пострадал 42-летний водитель, устроивший ДТП, госпитализация не потребовалась.

В 7:30 в деревне Трубичино Великолукского района Opel Frontera сбил 78-летнюю женщину, которая выходила из ЗИЛ-131, после чего врезался в данную машину. Пешеход получила незначительные травмы.