Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об образовании в Куньинском районе

09:17, 26 декабря 2017, ПАИ

В Куньинском районе прокуратура принимает меры по повышению качества общего образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, прокуратура установила, что директор МБОУ «Жижицкая средняя общеобразовательная школа» сформировал «классы-комплекты», что является нарушением, так как данная школа к малокомплектным образовательным организациям Псковской области не отнесена.

В целях устранения нарушений закона прокурор Куньинского района направил в суд исковое заявление об обязании устранить нарушения законодательства об образовании в части формирования классов-комплектов в МБОУ «Жижицкая средняя общеобразовательная школа».

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.