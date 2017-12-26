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Спорт

Первенство и чемпионат области по тяжелой атлетике состоялись в Пскове

24 декабря в спорткомплексе средней школы № 16 Пскова им. Героя России А. Воробьева прошли первенство и чемпионат Псковской области по тяжелой атлетике. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации тяжелой атлетики Псковской области, на помост вышли команды Пскова, Бежаниц, Себежа, Псковского района.

В ходе соревнований определились кандидаты в сборную команду области для участия в Первенстве СЗФО, которое пройдет в Выборге в феврале 2018 года.

В командном первенстве чемпионата области первое место заняли псковичи, второе - команда Бежаницкого района, третье - Себежского района. Абсолютными чемпионами по итогам соревнований стали пскович Владимир Васильев (спортивный клуб «Пауэр») и Мария Петрова (спортклуб «Себеж-Ч»). 

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