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Псковский прокурор добился признания размещенной в интернете информации о способах хищения энергоресурсов запрещенной

Псковский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора Пскова о признании информации о способах хищения энергоресурсов, размещенной в интернете, запрещенной.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, суд установил, что на 13-ти сайтах содержится информация о реализации модифицированных приборов учета электроэнергии, позволяющих дистанционно временно останавливать и искажать работу прибора учета без прекращения энергоснабжения абонента.

Указанная информация на интернет-сайтах предоставлена в свободном доступе, дополнительной регистрации и пароля не требуется, ознакомиться с содержанием сайтов и воспользоваться информацией в электронном варианте может любой интернет-пользователь.

Распространение информации о возможности установки модифицированных приборов учета электроэнергии потребителями может привести к самовольному использованию электроэнергии и неоплате фактически использованного энергоресурса, что является противоправным деянием, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Таким образом, размещенная на вышеуказанных сайтах информация противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг, наносит вред нравственности граждан.

Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации для включения вышеприведенных сетевых адресов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено с целью ограничения к ним доступа.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре города Пскова.

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