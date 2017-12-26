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Общество

Такса Рогозина и алабай Путина возглавили топ-10 собак в российских СМИ по итогам года

Компания «Медиалогия» составила рейтинг собак в российских СМИ по итогам 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, он построен по заметности событий.

Первое место в топ-10 заняло сообщение о том, что Дмитрий Рогозин забрал домой таксу по кличке Николас, на которой был произведен эксперимент с жидким дыханием. На втором месте – щенок алабая Верный, которого Владимир Путин получил в подарок от президента Туркмении. Справивший нужду в Елисейском дворце во время рабочего совещания лабрадор Немо Эммануэля Макрона занимает третье место.

Также в рейтинг попали школьница из Брянской области, получившая в подарок от Владимира Путина щенка лабрадора Марго; собака, спасшая на Алтае брошенного на морозе ребенка; курская собака Эстель, несколько дней охранявшая потерявшегося ребенка, пока его не нашли спасатели; щенок лабрадора-ретривера по кличке Фиви, родившийся с зеленым окрасом в Великобритании.

Кроме того, в топ попали новости о том, что на службу в кинологическое подразделение УФСИН России поступили единственные в России клонированные собаки - бельгийские овчарки малинуа Джек и Том; в Новосибирске пес по кличке Боцман выдал хозяина-должника приставам; ЦРУ уволило собаку Лулу из-за отказа искать взрывчатые вещества.              

При создании рейтинга использовалась база «Медиалогии», включающая порядка 43 тыс. 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.  Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 22 декабря.

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