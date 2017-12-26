Совет Федерации предлагает снизить крепость водки до 37,5%

09:31, 26 декабря 2017, ПАИ

Группа членов Совета Федерации предлагает понизить минимальный объем содержания этилового спирта в водке до 37,5%, сообщает газета «Известия» на самих сенаторов, инициировавших поправки в закон: Сергея Рябухина, Евгения Бушмина и Виталия Шубу.

По их словам, в настоящее время в законе и ГОСТе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки и поправки призваны решить эту проблему. При этом верхний порог в 56% и классическая рецептура раствора в 40% не изменятся.

По мнению экспертов, понижение содержания спирта поможет сэкономить производителям.