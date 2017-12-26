Около 8 тысяч человек внесены в реестр добровольных пожарных Псковской области

09:45, 26 декабря 2017, ПАИ

На территории Псковской области группировка добровольных пожарных составляет 7650 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, цель вступления жителей в ряды добровольцев — предупреждать, обнаруживать и ликвидировать возникновение пожаров в населенных пунктах.

Кроме того, на сегодняшний день в целях улучшения морально - психологического климата личного состава подразделений добровольной пожарной охраны, спасателей, волонтеров, популяризации службы создан 21 клуб добровольных пожарных, спасателей, волонтеров.

Благодаря своевременному реагированию членов ДПО на пожары и профессиональной помощи, оказываемой ими подразделениям ГПС при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.