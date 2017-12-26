Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

09:57, 26 декабря 2017, ПАИ

В 2018 году в России ожидается рост потребительского спроса, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка РФ, согласно которому прогноз увеличения расходов граждан РФ повышен до 3,5-4%.

Потребительскую уверенность специалисты объясняют стабилизацией ситуации на рынке труда, повышением доступности кредитов и уходом от сберегательной модели поведения.

«Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре составлял около 3%. Повышение потребительской уверенности и внутреннего спроса домохозяйств обеспечивались прежде всего сохранением устойчивой ситуации на рынке труда. Наблюдалось ускорение роста заработной платы в номинальном и реальном выражении», - говорится в документе.