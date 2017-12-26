Два «золота» завоевала псковская парачемпионка по настольному теннису на соревнованиях в Петербурге
Две золотые медали - в личном и командном зачетах - завоевала парачемпионка по настольному теннису, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Васильева на Всероссийских соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли с 20 по 24 декабря в Санкт-Петербурге.
Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, тренируют спортсменку тренер высшей категории Александр Мель.