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Два «золота» завоевала псковская парачемпионка по настольному теннису на соревнованиях в Петербурге

Две золотые медали - в личном и командном зачетах - завоевала парачемпионка по настольному теннису, спортсменка Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Васильева на Всероссийских соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли с 20 по 24 декабря в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре, тренируют спортсменку тренер высшей категории Александр Мель.

 

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