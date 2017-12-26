Псковичка Екатерина Огинская привезла медали с Кубка России по бадминтону

10:46, 26 декабря 2017, ПАИ

Псковичка Екатерина Огинская завоевала медали на III этапе и финале Кубка России по бадминтону 2017 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли с 19 по 23 декабря в Казани. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки.

На этапе Кубка России Екатерина Огинская заняла 2-е место в женском классе, 2-е место в женском парном классе c Викторией Кузьминой из Санкт-Петербурга и 2-е место в смешанном парном классе с Олегом Донцовым из Казани. Эдуард Барканов занял 2-е место в мужском парном классе с Владимиром Тканевым из Краснодарского края.

По итогам финала Кубка России Екатерина Огинская заняла 2-е место в женском классе, 2-е место в женском парном классе c Викторией Кузьминой и 3-е место в смешанном парном классе с Олегом Донцовым.