Пскович предстанет перед судом за торговлю наркотиками и легализацию преступно заработанных средств

10:40, 26 декабря 2017, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотических средств (амфетамина) в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении мужчины, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и части 1 статьи 174.1 УК РФ, то есть незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

С января по февраль обвиняемый из корыстных побуждений продавал на территории Пскова психотропное вещество - амфетамин. Органы следствия установили и доказали 3 факта сбыта амфетамина в крупном размере массой от 3,31 до 4,38 граммов, а также покушение на сбыт амфетамина массой 39,2 грамма.

Обвиняемый получал денежные средства от сбыта амфетамина на счет «QIWI-кошелька», после чего производил финансовые операции по перечислению денежных средств на счет банковской карты близкого родственника и их обналичивал, тем самым совершил легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.