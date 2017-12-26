Опасные ситуации на дорогах Псковской области прогнозирует Госавтоинспекция

20:04, 26 декабря 2017, ПАИ

Переменчивая погода, установившаяся в Псковской области, увеличивает вероятность возникновения опасных ситуаций на дороге, которые потребуют от водителей немедленного принятия соответствующих решений и хороших навыков вождения автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с выпадением обильных осадков Госавтоинспекция Псковской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение скользких участков. Необходимо также уделить внимание дорожной ситуации возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов.

Осторожность на дороге при неблагоприятных погодных условиях следует проявлять не только водителям транспортных средств, но и пешеходам, отметили в полции. Короткий световой день и выпадение снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге. Кроме того, следует передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности передвижения.