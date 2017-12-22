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Пропавшую в Псковском районе Наталью Цветкову продолжает искать полиция

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Наталью Цветкову 1990 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в УМВД России по Псковской области, последний раз ее видели 10 июня на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени  местонахождение Н. Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н. Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112)  676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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