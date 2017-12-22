Уголовное дело завели на псковича за присвоение и растрату чужого имущества

10:48, 26 декабря 2017, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за присвоение и растрату чужого имущества. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в период 2013 года обвиняемый, используя свое служебное положение, являясь конкурсным управляющим одного из юридических лиц в Пскове, присвоил вверенные ему денежные средства, в размере 430000 рублей, а также растратил денежные средства в размере 110000 рублей, чем причинил организации ущерб на общую сумму 540000 рублей, что составляет крупный размер.

Прокуратура Псковской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Пскова по части 3 статьи 160 пункт «б», части 4 статьи 158 пункт «б», части 3 статьи 174.1 УК РФ.

Кроме этого, обвиняемый в период с февраля по апрель 2014 года сдал в металлолом сто печных вагонеток СМК-273, выручив за них более 1,5 млн. рублей, что является особо крупным размером.

После этого неправомерно полученные денежные средства в размере более 1,5 млн. рублей обвиняемый, используя свое должностное положение, легализовал, проведя в другом обществе финансовые операции по внесению ранее похищенных денежных средств в кассу в виде займа от своего имени.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.