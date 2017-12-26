Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
Псковичей приглашают псковичей на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество», который состоится в Большом концертном заре Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24) 19 января в 19:00.
«Уже 25 лет концерт «Джаз в Рождество» коллектива под руководством известного псковского джазмена Аркадия Галковского является одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши», - сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.
Псковичи услышат обновлённый состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цёмка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).
В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и др.
«Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза», - подчеркнули организаторы.