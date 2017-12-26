0
12:37
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
11:47
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
11:05
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
10:54
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
09:10
Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе
11:10
Джунгли больше не зовут
20:43
Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
Еще новости
Культура

Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»

Псковичей приглашают псковичей на традиционный ежегодный концерт «Джаз в Рождество», который состоится в Большом концертном заре Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24) 19 января в 19:00.

«Уже 25 лет концерт «Джаз в Рождество» коллектива под руководством известного псковского джазмена Аркадия Галковского является одной из самых ярких страниц новогодней филармонической афиши», - сообщили Псковскому агентству информации организаторы концерта.

Псковичи услышат обновлённый состав ансамбля: Сергей Поторочин (бас, Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон), Виталий Цёмка (клавишные), Катерина Андреева (вокал), Григорий Галковский (ударные).

В концертной программе прозвучат авторские аранжировки джазовых стандартов Чарли Паркера, Джошуа Рэдмана, Джона Колтрейна, Телониуса Монка, Антонио Карлоса Жобима и др.

«Высокое исполнительское мастерство музыкантов, подлинное искусство импровизации, живой звук, богатые джазовые гармонии и ритмы доставят истинное удовольствие всем ценителям джаза», - подчеркнули организаторы. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
26 декабря 2017
Выставка графики Николая Томарева открылась в Пушкинском заповеднике
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
26 декабря 2017
«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего года
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города
26 декабря 2017
Петербургские реставраторы завершают воссоздание фресок XIV века из Довмонтова города 1
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
26 декабря 2017
Псковичей приглашают на юбилейный концерт «Джаз в Рождество»
Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе
26 декабря 2017
Псковские студенты приняли участие в новогоднем флешмобе
Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
21 декабря 2017
Валентин Курбатов принял участие в заседании Совета при президенте по культуре и искусству
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова
20 декабря 2017
Михаил Ведерников посетил творческий вечер псковского композитора Николая Мишукова 1
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»
19 декабря 2017
Псков присоединился к всероссийской акции «День короткометражного кино»

Идет загрузка...