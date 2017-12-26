Юнармейцы псковского клуба «Юный спасатель» приняли участие в соревнованиях по плаванию

11:12, 26 декабря 2017, ПАИ

Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный спасатель» центра «Патриот» приняли участие в соревнованиях по плаванию на базе бассейна «Универсант» в Пскове.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соревнования проходили среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах: 2003 года рождения, 2004-2005 года рождения, 2006-2008 года рождения и младше. Юные пловцы соревновались на дистанции 25 м вольным стилем.

Так, по итогам соревнований в старшей возрастной группе (2003 год рождения) первое место занял Даниил Орбан, второе - Андрей Антонов и третье место - Михаил Семенов.

Среди девочек 2004-2005 года рождения почетное первое место завоевала Виктория Петрова, второе - Мария Михайлова и третье - Евгения Иванова. В этой же возрастной категории среди мальчиков первое место занял Тимур Ильин, на втором месте оказался Иван Новиков, и третье место досталось Егору Сиреневу.

В возрастной категории 2006-2007 года рождения среди девочек первое место завоевала Полина Коновалова, второе место одержала Анастасия Ильина и третье место - Алина Никитина. Среди мальчиков в этой же категории первое почетное место занял Денис Панов, второе место - Иван Розов и третье - Степан Николаев.

В младшей возрастной группе (2008 год рождения) лучший результат среди девочек показала Екатерина Федорова, второе место заняла Анастасия Бабкина и на третьем месте оказалась Алена Иванова. Среди мальчиков в этой возрастной группе первое место завоевал Тимофей Сосницкий, второе место занял Александр Радомский, третье место - Максим Мансуров.

По итогам соревнований победители были награждены грамотами.