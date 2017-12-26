Рыбные деликатесы, сыры и белорусские продукты смогут купить псковичи на городской новогодней ярмарке

11:07, 26 декабря 2017, ПАИ

Обилие рыбных деликатесов, сыров и белорусских продуктов ждёт псковичей на городской новогодней ярмарке, которая будет работать в Пскове с 28-го по 31 декабря на пешеходной зоне улицы Пушкина (от Октябрьского проспекта до улицы К. Маркса). Официальное открытие с приветствием от властей города и музыкальным представлением состоится 29 декабря в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи и гости города смогут приобрести разнообразные елочные украшения, товары ручной работы псковских мастеров – изделия из бисера и камня, обереги, куклы ручной работы, вязаные изделия, декупаж, новогодние открытки, а также праздничные наряды и украшения, трикотаж и товары для дома. В большом ассортименте будут свежие фермерские продукты к праздничному столу, рыбные и мясные деликатесы, молочные и кондитерские изделия, выпечка и консервированная продукция.

В рамках ярмарки традиционно будут работать два тематических раздела: «Новогодние подарки» и «Праздничный стол» - более 100 точек. Для участия в праздничной торговле уже заявились около 60 ремесленников и мастеров народных промыслов из Пскова, Печор, Изборска, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга.

Организаторы ярмарки уверяют, что такого обилия рыбных деликатесов, как планируется в этом году, на новогодней ярмарке в Пскове еще не было. Будет представлена псковская форель, дальневосточная икра, селедка и семга, палтус и треска, камбала и даже мойва от рыбаков и производителей из Мурманска: рыба целиком, кусочками, в банках и вакуумной упаковке, из бочек и прямо с ледяной подушки.

Поскольку количество участников из Белоруссии в этом году удвоилось, то впервые на новогодней ярмарке в Пскове появится целый «Белорусский городок» - около 30 торговых точек будут размещены в сквере у Пушкинского театра. В продуктовой зоне «Белорусского городка» можно будет приобрести молочную и колбасную продукцию из Бреста и Могилева, кондитерские изделия таких известных белорусских фабрик, как «Спартак» и «Коммунарка». Промышленная группа товаров из Белоруссии будет представлена трикотажными изделиями производства фабрики «Свитанок», текстилем производства «Речица» и льняными изделиями Оршанского льнокомбината.

Также впервые так широко будет представлена на новогодней ярмарке продукция маслосырзавода «Порховский» под брендом «Аланталь».

Отметим, что все дни будет работать елочный базар.

Ярмарка будет работать 28-30 декабря с 10:00 до 19:00, 31 декабря - с 10:00 до 14:00. Организатором является муниципальное предприятие Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» при поддержке Управления культуры и отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.